Temsilcilerimizden Avrupa'da 4'te 4: İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
Avrupa kupalarında mücadele eden Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, bu hafta oynadıkları maçlarda 4'te 4 yaparak rövanş karşılaşmaları öncesi büyük avantaj yakaladı. Temsilcilerimizin aldığı 4 galibiyetin ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yükselişini sürdürdü. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması....
- 1
Avrupa'daki temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 3. ön eleme turu ilk maçlarından galibiyetle ayrıldı.
- 2
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup ederek play-off turunun kapısını ardına kadar araladı.
- 3
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe ise Maribor'u Kadıköy'de 3-1 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.
-
- 4
Kupadaki diğer temsilcimiz Beşiktaş da Neftçi Bakü deplasmanında 3-1 kazanarak rövanş için büyük avantaj elde etti.
- 5
Avrupa kupalarında ilk kez mücadele eden Adana Demirspor ise Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Osijek'i Adana'da 5-1'le dağıtıp tur için dev bir adım attı.
- 6
Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında Avusturya'yı geride bırakarak 10. basamağa tırmandı. Türkiye'nin puanı 29.350 oldu.
-
- 7
Türkiye 10. sıradaki yerini sezon sonuna kadar koruyabilirse Süper Lig şampiyonu önümüzdeki sezonlarda Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım hakkı elde edebilecek.
- 8
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere: 86.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 53.000
6- Fransa: 51.914
7- Portekiz: 47.149
8- Belçika: 35.600
9- İskoçya: 30.950
10- TÜRKİYE: 29.350
11- Avusturya: 29.300
12- İsviçre: 28.575
13- Sırbistan: 27.175
14- Norveç: 25.250
15: Ukrayna: 25.100