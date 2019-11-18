Temizlik Benim İşim haftanın yarışmacıları kimler?

18 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Temizlik Benim İşim haftanın yarışmacıları belli oldu. Bu hafta Temizlik Benim İşim haftanın yarışmacıları kimlerdir? Sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyordu.
“En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışacak, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizleyecek. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı, eğlencenin hiç eksik olmadığı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi olacak. Haftanın finalinde en fazla puanı alan yarışmacı, büyük ödül 10.000 TL’nin sahibi olacak.
Temizlik Benim İşim hafta içi her gün 14.00'te FOX'ta!
TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN YARIŞMACILARI
Sevil Ülken, 37 yaşında ve ev hanımıdır. Evli ve 3 çocuk annesi olan Sevil Hanım, aslen Gümüşhaneli olsa da doğma büyüme Kasımpaşalıdır. Dikkat çeken yarışmacılardan birisi olacağa benziyor.
Tuğçe Atılay, 28 yaşında ve ev hanımı. Kendisini deli, çılgın ve geveze olarak tanımlayan yarışmacı, "bazen o kadar çok konuşuyorum ki kendi başım ağrıyor" ifadesini kullanıyor. En renkli yarışmacılardan birisi olmaya aday gibi görünüyor.
Gönül Erdoğan, 27 yaşında öğrenci ve spor eğitmeni. Kendisini sıcakkanlı ve geveze olarak yarışmacı, dövüş sporları ile yakından ilgileniyor ve kick boks yapıyor.
Emel Aydın, 32 yaşında ve ev hanımıdır. Evli ve 2 çocuk annesi Emel Hanım, 6. hissinin kuvvetli olduğunu iddia ediyor ve birincinin kendisi olduğunu ifade ediyor. Zirve mücadelesi verecek gibi görünüyor.
Yeşim Türkay, 44 yaşında ve ev hanımı. Evli ve 2 çocuk annesi Yeşim Hanım aslen Tokatlıdır. Pratik ve hızlı olmakla övünen Yeşim Türkay, hamarat ev hanımlarını temsilen yarışmaya katıldığını ifade ediyor.
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