Tembellikleriyle ünlü pandaların ilginç dünyası: Neden bu kadar az hareket ediyorlar?

SADECE YİYECEK ELDE EDECEK KADAR HAREKET EDİYORLAR

Bu da pandaların zamanlarının çoğunu aylaklık ederek geçirdikleri anlamına geliyor. Vahşi doğada pandalar zamanlarının yarısında, esaret altında ise üçte birinde fiziksel olarak aktiftir. Sadece yiyecek elde edecek kadar hareket ederler ve bunun dışında pek bir şey yapmazlar.