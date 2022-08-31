Telefona uzun süre bakanları bekleyen tehlike

Yeni yapılan bir çalışma, telefona çok uzun süre bakmanın, kırışıklıklara neden olabileceğini öne sürdü. Hemen hemen her yetişkin, her gün telefonlardan, iş bilgisayarlarından ve televizyonlardan gelen mavi ışığa maruz kalıyor.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre, Oregon Eyalet Üniversitesi'ndeki bilim insanları, meyve sineklerinin 14 gün boyunca göz kamaştırıcı ışık altında tutulduklarında, hücre fonksiyonunda bozulma ve nörodejenerasyon (nöronların ilerleyen yapı veya fonksiyon kaybı) veya yaşlanma belirtileri gösterdiklerini keşfetti.