Kışın soğuk günlerinde yapacağınız tel şehriye çorbası mideye iyi gelecek ve içinizi ısıtacak. Ana yemek öncesi sıcak olarak ikram edeceğiniz bu tel şehriye çorbasını içenler size beğenilerini sunacaklar.

Tel Şehriye Çorbası İçin Gereken Malzemeler:

3 adet baget tavuk

1 su bardağı tel şehriye

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı salça

6 su bardağı tavuk suyu

1,5 su bardağı domates rendesi

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Kuru nane

Tel Şehriye Çorbası Yapılışı:

Öncelikle tavuk bagetleri haşlayın.

Ilınınca didikleyin.

Çorbayı pişireceğiniz tencereye zeytinyağı ve tereyağını alın.

Salça ekleyip, kavurun.

Rendelenmiş domatesleri de ilave edin.

Suyu çekene kadar pişirin.

Tuz, kırımızı toz biber, ve karabiberi ekleyin.

Daha sonra tavuk suyunu ilave edin.

Kaynayana kadar bekleyin.

İyice kaynayınca tel şehriye ve didiklediğiniz tavukları aktarın.

Şehriyeler yumuşayana kadar pişirin.

Kapatmaya yakın kuru nane serpin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Tel şehriyeler çabuk pişer.

O yüzden çorbanızı kapatmadan ara ara kontrol edin.

Çok fazla hamurlaşmasın.