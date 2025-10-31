Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
İsrail'de bir grup aktivist, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yakınında eylem gerçekleştirdi.

Aktivistler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu protesto ederek İngilizce "Kovuldun" ifadesinin yer aldığı bir çizim yaptı.
