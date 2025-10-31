Habertürk
        Haberler Dünya Tel Aviv'de Netanyahu protestosu | Dış Haberler

        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu

        İsrail'de bir grup aktivist, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yakınında eylem gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 14:03 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:03
          İsrail'de bir grup aktivist, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yakınında eylem gerçekleştirdi.

          Aktivistler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu protesto ederek İngilizce "Kovuldun" ifadesinin yer aldığı bir çizim yaptı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

