25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın dünyayı sarsan koronavirüs salgını dolayısıyla ertelenmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
İnsan sağlığının önemine işaret eden Şahin, "IOC'nin aldığı kararı olumlu, doğru buluyorum. İnsan sağlığı her şeyin önünde gelir. Olimpiyatların temel paydası olan sporcularımızın sağlığı her şeyden önemli." diye konuştu.
Belirsizliğin ortadan kalkması adına da kararın olumlu olduğunu dile getiren Şahin, şu ifadeleri kullandı:
"Bildiğiniz gibi kadınlarda 4 kota alarak tam kadro halinde olimpiyatlara gitme hakkı elde etmiştik. Bunu ilk defa gerçekleştirerek tarihi bir başarıya imza atmıştık. İki erkek sporcumuzun da olimpiyat oyunlarına kota alma şansı devam ediyor. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. 2020'ye nasıl en iyi şekilde hazırlandıysak, 2021 için de ivedi bir şekilde planlarımızı yapacağız ve ülkemizi gururlandırmak için hazır olacağız."
"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ İSTİKLAL MARŞI'MIZI DİNLETMEK"
Şahin, teknik ekip ve sporculara güvendiklerinin altını çizerek, "En büyük hedefimiz, Tokyo'da bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı dinletmek." şeklinde görüş belirtti.
Tekvandoda kadınlarda 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar ve +67 kiloda Nafia Kuş, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etmişti.
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