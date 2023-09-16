Teknesyum nedir, nerelerde kullanılır? Teknesyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri

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Elementin ismi Yunancada "yapay" anlamını taşıyan teknesyumdan gelmektedir. Element bulunamadığından dolayı kimyagerleri uzunca bir süre meşgul etmiştir. 1937 yılında İtalyan mineralog Carlo Perrier ve İtalyan asıllı Amerikalı fizikçi Emilio Segre tarafından keşfedilmiştir Teknesyum nedir? Nerelerde kullanılır? Teknesyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Teknesyum Nedir?

Element genellikle gri bir toz halinde elde edilen, platine benzer gümüşi gri bir görünüme sahip olan radyoaktif bir metaldir. Periyodik tablodaki yapay olarak üretilen ilk element olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm izotopları radyoaktiftir. İzotoplarının yarı ömürleri olduğundan dolayı yerkabuğunda neredeyse hiç bulunmamaktadır. Ancak 1962 yılında Gabon Cumhuriyeti’ndeki uranyum yataklarındaki cevherlerde tenesyumun olduğu anlaşılmıştır.

Periyodik tabloda renyum ile manganez arasında yer almaktadır. Kovalent bağlar oluşturma eğilimi bakımından renyumla benzerlik taşır. İzotopları dünya yaşına oranla nispeten kısa ömürlüdür; dünya oluştuğunda mevcut olan teknesyum çoktan yok olmuştu. Bu da bize ilk kimyagerlerin elementi neden keşfedemediklerini göstermektedir.

Teknesyum Nerelerde Kullanılır?

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Element, nükleer tıpta önemli bir rol almaktadır. Nükleer tıp görüntüleme uygulamalarında gama ışını yayan Tc-99m izotopu yaygın olarak kullanılmaktadır. Enjeksiyon ile karıştırılan Tc-99m ise dokularda tutunur ve fizyolojik görüntüler elde etmemizi sağlar. Tc-99m; beyin, kalp kası, tiroid, akciğer, karaciğer, safra kesesi, böbrek, kemik ve kandaki tümörlerin görüntülenmesi için önemli bir maddedir. Kimyasal özellikleri itibariyle birçok organik ve biyokimyasal bileşik oluşturabilir. Bu nedenle de tıbbi teşhis için elementten yararlanılır.

Teknesyum Simgesi

“Tc” simgesiyle ifade edilen elementin Tc-99m izotopu, yılda 15 milyondan fazla tıbbi görüntüleme uygulamasında kullanılmaktadır. Öyle ki her gün binlerce insana tıbbi görüntüleme için teknesyum enjekte edilmektedir.

Teknesyum Sembolü

Teknesyum elementinin sembolü “Tc” harfleriyle temsil edilmektedir. Teknesyum, çelik için dikkate değer bir korozyon önleyicidir ve çok küçük miktarlarda eklenmesiyle bile mükemmel koruma sağlayabilmektedir.

Teknesyum Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tabloda 7. grup 5. periyotta yer elementin atom numarası 43'tür. Elementin bilinen bir biyolojik rolü yoktur ve insan vücudunda bulunmaz. Düşük kimyasal toksisiteye sahiptir.

Teknesyum Kullanım Alanları

Nükleer Tıp

Nükleer araştırmalar

Optoelektronik cihazlar

Nano ölçekli nükleer piller

Kimyasal katalizörler

Çelik üretiminde korozyon önleyici olarak

Parçacık dedektörleri kalibrasyonu

Teknesyum Özellikleri

Sentetik olarak elde edilen ilk elementtir.

Erime noktası 2157 derece, kaynama noktası 4265 derecedir.

Sertlik derecesi belirli izotoplarına bağlı olarak değişim gösterse de diğer metaller kadar sert değildir.

En hafif radyoaktif elementtir; ikincisi başka bir radyoaktif element olan prometyumdur.

Keşfedilmeden önce özellikleri bilinen tek element olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir kilogram uranyum cevheri yaklaşık 1 nanogram teknesyum içermektedir.

Bir gram fizyon Uranyum-235 izotopu içinden 27 miligram Tc-99 izotopu elde edilmektedir.

Nükleer reaktörlerde 1983 – 1994 yılları arasında toplam 78 ton teknesyum üretilmiştir.

Element, -262 derece ve altı sıcaklıklarda mükemmel bir süper iletkenlik özelliği gösterir.

Oksijen ve diğer kimyasal maddelerle reaksiyona girmeye eğilimli bir yapıya sahiptir.

Teknesyumun bilinen bir biyolojik rolü bulunmuyor ve doğal olarak insan vücudunda bulunmaz; kimyasal toksitesi ise düşüktür.

Nükleer reaktörlerin yakınların bulunan bazı deniz canlılarında reaktör atıklar sebebiyle teknesyum bulunmaktadır.

Teknesyum üretimi nükleer tesis bulunan bazı ülkelerde yapılmaktadır.

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