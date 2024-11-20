Tekme, yumruk, ısırık!
Olay, Bursa'da meydana geldi. AVM'ye köpeğiyle girmeye çalışan müşteri ile buna izin vermeyen güvenlik görevlisi arasında kavga çıktı. Tekmelerin yumrukların arasında yere düşen görevli, adamı bacağından ısırdı.
Giriş: 20.11.2024 - 20:28 Güncelleme: 20.11.2024 - 20:28
Olay, Bursa'da meydana geldi.
AVM'ye köpeğiyle girmeye çalışan müşteri ile buna izin vermeyen güvenlik görevlisi arasında kavga çıktı.
Tekmelerin yumrukların arasında yere düşen görevli, adamı bacağından ısırdı.
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