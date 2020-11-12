Tekirdağ köftesi, uzun ve aşamalı yoğurma süresi olan nefis bir köftedir. Malzemelerin birbiriyle özleşmesine müsaade edilir. Özellikle, çalışan ev hanımları için büyük kolaylıktır. Tekirdağ köftesi ve yanında pilavla, mükemmel bir akşam yemeği menünüz hazırdır.
Kaç Kişilik: 6-8
Hazırlama Süresi: 30 dakika
Pişirme Süresi: 30 dakika
Tekirdağ Köfte İçin Gereken Malzemeler:
Yarım kilo dana kıyması
1 adet rendelenmiş kuru soğan
3 diş rendelenmiş sarımsak
2 dilim bayat ekmek içi
1 yemek kaşığı irmik
1 adet yumurta
1 çay kaşığı karbonat veya kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tereyağı veya yumuşak margarin
1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber, kekik, toz tatlı biber, kimyon
1 su bardağı sıvı yağ (kızartmak için )
Tekirdağ Köfte Yapılışı:
Ekmeğin kabuğunu çıkarıp, derin bir kabın içine iyice ufalayalım.
Soğanı, sarımsağı ve irmiği ekleyelim.
Yarım çay bardağı soğuk su koyalım.
Biraz yoğurduktan sonra kıymayı, yağı, tuzu, karbonatı ve baharatları ekleyelim.
Tekrar iyice macun kıvamına gelene kadar yoğuralım.
Bir gece buzdolabında bekletelim.
Daha sonraki gün, köfte hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar alalım.
Rulo şeklinde yaparak, kızgın yağda kızartalım.
İstediğiniz garnitürle tüketebilirsiniz.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Köfte harcının, çok iyi yoğurulması gerekir.
Mümkünse 1 gece buzdolabında dinlendirilmelidir.
Serçe parmağı kalınlığında, biraz uzun şekli verilir.
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