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Tekirdağ'ın turizm rotasını antik kentler oluşturacak

Tekirdağ'da bulunan Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) ve Perinthos antik kentlerinde yapılacak çalışmalarla turizm rotası oluşturulması hedefleniyor

Giriş: 11.05.2023 - 11:53 | Güncelleme: ABONE OL
Tekirdağ'ın turizm rotasını antik kentler oluşturacak
Tekirdağ'ın turizm rotasını antik kentler oluşturacak
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AA

Tekirdağ Karaevli Mahallesi'ndeki Hera'nın Şehri'nde 2000 yılından bu yana kazı çalışmaları sürüyor.

AA'nın haberine göre milattan önce ve sonra farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan Tekirdağ'daki kazılarda, Hera'nın Şehri'nde Trak uygarlığının günlük yaşamına ait eşyalar, mezarlar ve çeşitli eserler gün yüzüne çıkarıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ'daki iki önemli antik kentte kazı çalışmalarının belirli dönemlerde devam ettiğini söyledi.

Hera'nın Şehri'nde 2000 yılından bu yana kazı çalışmalarının sürdüğünü belirten Hacıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu bu antik kentin ören yeri olması için çalışmaların başladığını dile getirdi.

Hacıoğlu, Traklar ile ilgili şehir kazısı yapılan tek yerin Hera'nın Şehri olduğunu ifade ederek, "Amacımız 2023-2024 yıllarında Hera'nın Şehri'nin ören yeri yapılması. Ören yeri haline geldikten sonra burası çok önemli bir destinasyon olacak. Bu destinasyonu Ayasofya ile çağdaş Perinthos'u birleştirdiğimiz zaman, Tekirdağ tarih ve kültür turizm açısından rotasını tamamlamış olacak" dedi.

Marmaraereğlisi ilçesindeki 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'ndeki tiyatro alanının kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıldığını hatırlatan Hacıoğlu, buradan çıkarılan seramik, kaşık parçası, pişirme kapları ve hayvan kemiklerinin antik dönem mutfağına ışık tutacağını söyledi.

EN AZ 1 MİLYON YERLİ VE YABANCI TURİST BURALARI ZİYARET EDECEK

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın her yönüyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini vurguladı.

Edirne ve Kırklareli'nde olan, tarih ve kültür rotasının Tekirdağ'da olmadığını ifade eden Hacıoğlu, Hera'nın Şehri ve Perinthos antik kentini destinasyon içine almak istediklerini dile getirdi.

Mimar Sinan Üniversitesi tarafından Marmaraereğlisi'ndeki Perinthos Antik Kenti'nde yapılan kazıların sürdüğünü aktaran Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Trakya'nın en büyük amfi tiyatrosu gün yüzüne çıkmaya başladı. Önemli bir sağlık merkezi olan ve Traklar'ın şehir kültürünü yansıtan Heraion-Teikhos'un ören yeri olmasıyla, Perinthos bazilikasının da üzerinin örtülmesiyle kentte fevkalade bir destinasyon oluşacak. Tekirdağ tarihi Selanik yolu üzerinde bulunuyor. İnsanlar yolculuklarında burayı es geçiyor. Antik kentlerle ilgili çalışmalar yapıldığı zaman insanlar artık buralarda duracak, mola verecek. Bu da bizim için önemli bir turizm değeri olacak. En az 1 milyon yerli ve yabancı turist buraları ziyaret edecek."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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