Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ'da vatandaşlardan su eylemi | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da su sorunu yaşayan vatandaşlar belediye önünde eylem

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde su sorunu yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Dereağzı Mahalle Muhtarı Türkan Karaoğlan, "Ne yazık ki kurak bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz bunu biliyoruz ama kalıcı bir çözüm istiyoruz. İnsanlar susuzluktan lavabolarına giremiyorlar. Ellerini yıkamak için bir damla su bulamıyorlar" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 16:11 Güncelleme: 28.07.2025 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da vatandaşlardan su eylemi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde su sorunu yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

        Marmaraereğlisi Tatil Siteleri Derneği öncülüğünde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 30 tatil sitesi yöneticisi, TESKİ yetkilileri ile görüşerek, sorunlarının çözülmesini talep etti.

        Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada yapan Dereağzı Mahalle Muhtarı Türkan Karaoğlan, bir aydır yaşadıkları su sorununun çözülmesini talep ettiklerini söyledi. Yaşadıkları su sorununa kalıcı bir çözüm getirilmesini beklediklerini aktaran Karaoğlan,"Ne yazık ki kurak bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz bunu biliyoruz ama kalıcı bir çözüm istiyoruz. İnsanlar susuzluktan lavabolarına giremiyorlar. Ellerini yıkamak için bir damla su bulamıyorlar" dedi.

        REKLAM

        Karaoğlan, yaşadıkları çaresizliği duyurmak için bir araya geldiklerini belirtti.

        Yetkililerin bu soruna çare bulmakla görevli olduğunu anlatan Karaoğlan, "Kalıcı bir çözüm istiyoruz. Evet, biz de biliyoruz, göller kurudu. Ama bunun için yetkililerden beklenti içerisindeyiz. Bu kavrulmuş sıcakta insanlar bir duş bile alamıyor" diye konuştu.

        Marmaraereğlisi Emlak Konut Villaları Sosyal Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ermek de ciddi anlamda su sorunu yaşadıklarını anlattı. Dışarıdan tankerlerle su satın aldıklarını vurgulayan Ermek, ilçede yazlıkların yarısının boş kaldığını ve sorunlarının çözülememesinden dert yandıklarını ifade etti.

        Marmaraereğlisi Tatil Siteleri Derneği Başkanı Hasan Çetli de sorunlarının bir an önce çözülmesini beklediklerini dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #tekirdağ haberleri
        #su sorunu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Uyuşturucu temini iddiasında avukat hayatını kaybetti!
        Uyuşturucu temini iddiasında avukat hayatını kaybetti!
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Karabük'te 6. gün, İzmir'de yeni yangın! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Karabük'te 6. gün, İzmir'de yeni yangın! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
        Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes
        Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes
        Osimhen haftası!
        Osimhen haftası!
        Kabine toplandı! Gündem yoğun
        Kabine toplandı! Gündem yoğun
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        Habertürk Anasayfa