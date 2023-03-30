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Tekirdağ'da parfüm fabrikasında yangın çıktı: Müdahale sürüyor

Tekirdağ Çerkezköy'de bir parfüm fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek deponun büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor

Giriş: 30.03.2023 - 03:46 | Güncelleme: ABONE OL
Tekirdağ'da parfüm fabrikasında yangın
AA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir parfüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

DEPO BÖLÜMÜNÜ ALEVLER SARDI

AA'nın haberine göre, alevler deponun büyük bölümünü sardı. Yangın ve patlamalar nedeniyle deponun bazı duvarları yıkıldı, parfüm şişeleri fabrikanın dışına düştü.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Öte yandan depoda parfüm yapımında kullanılan ham maddelerin de bulunduğu öğrenildi.

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