Tekirdağ'da parfüm fabrikasında yangın

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir parfüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

AA'nın haberine göre, alevler deponun büyük bölümünü sardı. Yangın ve patlamalar nedeniyle deponun bazı duvarları yıkıldı, parfüm şişeleri fabrikanın dışına düştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.