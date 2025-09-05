Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ'da denizde kaybolan kadın aranıyor | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da denizde kaybolan 2 çocuk annesi aranıyor

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan 2 çocuk annesi Birgül Sönmez, yaklaşık 50 kişilik ekipler aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 18:43 Güncelleme: 05.09.2025 - 18:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da denizde kaybolan kadın aranıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi'nde dün denize giren 2 çocuk annesi Birgül Sönmez (54), bir süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu.

        İhbar üzerine Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Sahil Güvenlik ekipleri botla ve dalgıçlarla denizde, jandarma ekipleri de kıyıda arama yaptı. Dün yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

        Bugün sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalara AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri katıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter de yaklaşık 50 kişilik ekibe, havadan destek verdi.

        Ekiplerin bölgede arama çalışmaları sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #tekirdağ haberleri
        #Marmaraereğlisi
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar
        Muçi, Trabzonspor yolunda!
        Muçi, Trabzonspor yolunda!
        Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilir
        Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilir
        Cinsel saldırıya uğrayan nişanlısı Oya'yı karnındaki bebeğiyle katletmişti! Bebek için de aynı ceza!
        Cinsel saldırıya uğrayan nişanlısı Oya'yı karnındaki bebeğiyle katletmişti! Bebek için de aynı ceza!
        Suriye müfredatına "Türkiye" ayarı
        Suriye müfredatına "Türkiye" ayarı
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Cani ilk duruşmaya çıktı! İki kardeşin boğazını kesmişti... 25 dakikalık vahşet!
        Cani ilk duruşmaya çıktı! İki kardeşin boğazını kesmişti... 25 dakikalık vahşet!
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        İsrail Savunma Bakanında Gazze tehdidi!
        İsrail Savunma Bakanında Gazze tehdidi!
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        Borsada kör dövüşü
        Borsada kör dövüşü
        Habertürk Anasayfa