Tekirdağ'da bir alan daha tel örgüyle kapatıldı

Tekirdağ'da bir alan daha tel örgüyle kapatıldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir vatandaş, sabah Soysal Sokak’taki arazisinin kendisine ait olduğunu öne sürerek yolu tel örgüyle kapattı.

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Mahallede tepkiyle karşılanan bu durum, ilerleyen saatlerde Muratlı Caddesi’ne de sıçradı. Arazi sahibi Ayla Güven, tapularının 1982 yılından beri mevcut olduğunu belirterek, belediyeyle uzlaşma beklediklerini ifade etti.

BİR ALANI DAHA KAPATTILAR Akşam saatlerinde Muratlı Caddesi’ndeki bir alanı daha kapatıldı. Kaldırımda tel örgü ile karşılaşıp yolda yürümek zorunda kalan vatandaşları, araç trafiğini zor durumda bıraktı. Tel örgüler nedeniyle daralan sokakta bazı araçlar hasar gördü. Belediye zabıta ekipleri, kapatılan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Vatandaşlar, duruma bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.