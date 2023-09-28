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        Haberler Yaşam Tekirdağ'da 'argiope lobata' türü örümcek görüldü

        Tekirdağ'da 'argiope lobata' türü örümcek görüldü

        Türkiye'nin çeşitli illerinde daha önce görülen 'Loblu örümcek' (Argiope lobata) Tekirdağ'da görüldü. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam, "Argiope türleri içerisindeki örümceklerin zehirli, tehlikeli, insanı öldüren bir yapısı olmadığını söylemek isterim" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 12:31 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:31
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        Tekirdağ'da görüntülendi! Uzmanından açıklama...
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde argiope lobata türü örümcek görüldü.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada bu örümceğin Türkiye'de farklı illerde de zaman zaman görüldüğünü söyledi.

        DİŞİLER ERKEKLERE GÖRE 4 KAT BÜYÜK

        Bu örümceklerde özellikle dişi bireylerin erkeklere göre neredeyse 4 kat büyük olduğunu ifade eden Sağlam, "Bu nedenle insanların bu örümceğin farkında olmasına neden oluyor. Vücutları üzerinde çeşitli bantlar var, şişkinlikler var, lob yapıları var. Argiope türleri içerisindeki örümceklerin zehirli, tehlikeli, insanı öldüren bir yapısı olmadığını söylemek isterim. Eğer ki bir hassasiyetiniz varsa bu türden biraz daha uzak durmanızı tavsiye edebilirim. Zehirlilik anlamında da bir eşek arısının yapabileceği potansiyeldedir. Kişilere göre değişen riskler söz konusudur" dedi.

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        İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE DAHA FAZLA GÖRÜNÜR HALE GELDİLER

        Sağlam, küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliği nedeniyle bazı böcek türlerinin Türkiye'de daha fazla görünür hale geldiğini vurguladı.

        "Afrika'da yaygın olan bir böcekle, bizde de seneye karşılaşabiliriz" diyen Sağlam, "Tarım alanlarında da zaman zaman problem olmayan böceklerin bir anda salgın yaptığını, bir anda ürünleri ciddi anlamda zarara uğrattığını görmekteyiz. Bu riskler her zaman var ama biz çevre koruyucu faaliyetlerle, kimyasalların azaltıldığı, doğanın dengesini bozmayan uygulamaları tavsiye etmekteyiz" dedi.

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        #argiope lobata
        #örümcek
        #haberler
        #Tekirdağ
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