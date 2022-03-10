1992 yılında, müzik yoluyla barışa hizmet etmek amacıyla Tekfen’in kurucu ortaklarından Nihat Gökyiğit tarafından kurulan Tekfen Filarmoni, bahar turnesi hazırlıkları sırasında Ukrayna’da artan şiddet ve hızla büyüyen insani kriz nedeniyle, kuruluş misyonu doğrultusunda önemli bir kararla, bilet gelirlerini UNICEF Ukrayna Acil Durum Fonu'na aktaracağını açıkladı.

Alexander Romanovsky

Tekfen Filarmoni 23 Mart Çarşamba günü İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, 24 Mart Perşembe günü Ankara CSO Ada Ankara’da ve 26 Mart Cumartesi günü İstanbul Zorlu PSM Ana Salon’da birer konser verecek. Tekfen Filarmoni daimî şefi Aziz Shokhakimov’un yönetiminde gerçekleşecek konserlerde Sergey Prokofyev’in Romeo ve Jülyet Süitleri’nden seçkiler ve Sergey Rahmaninov’un 2 No'lu Do minör Piyano Konçertosu seslendirilecek. Müzik eleştirmenleri tarafından olağanüstü tekniğinin yanı sıra, yorumunun derinliğiyle de beğenilen Alexander Romanovsky, Rahmaninov’un 2 No’lu Piyano Konçertosu’nu icra edecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dori Kiss Kalafat şunları söyledi:

“Tekfen Filarmoni, Tekfen'in Kurucu Onursal Başkanı olan Nihat Gökyiğit'in vizyonuyla, bundan tam 30 yıl evvel barışa hizmet etmek amacıyla kurulmuştu. Bu amaçla kurulan bir sanat kurumunun, bugünkü savaşa karşı bir duruş sergilemesi ve elinden geldiği ölçüde somut bir eylemde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bir dünya çatı örgütü olan UNICEF aracılığıyla, Ukrayna’daki çocuklara yardım eli uzatacağız. Tesadüfe bakın ki, konserde seslendireceğimiz eserler iki büyük Rus besteci olan Rahmaninov ve Prokofyev’e aitken, solistimiz ise müthiş bir piyanist olan Ukraynalı Alexander Romanovksy. Kısaca ‘savaşma, müzik yap diyoruz’, çünkü tüm insanlığın anladığı tek ortak dil müziktir, müzik evrenseldir.”

Alexander Romanovsky, Aziz Shokhakimov

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki ise şöyle konuştu:

“Ukrayna’daki çocukların bugün barışa ihtiyacı var. Artan şiddet nedeniyle ülkedeki 7,5 milyon çocuğun durumu her dakika kötüye gidiyor. Sadece 7 gün içinde 500 bin çocuk evlerini terk etmek zorunda kaldı. UNICEF krizin başladığı günden beri, Ukrayna ve komşu ülkelerde çalışıyor; ortaklarıyla birlikte çatışmalardan etkilenen bölgelere güvenli su taşıyor, sağlık, hijyen ve acil durum eğitim malzemeleri ulaştırıyor, ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelere psikososyal destek sağlıyor ve acil yardım için belediyelerle birlikte çalışıyor. Konseri izleyecek herkes Tekfen Vakfı’nın aracılığıyla Ukrayna’daki çocuklara acil insani yardım ulaştırılmasını destekleyecek. Tekfen Vakfı’na ve dinleyicilere bu destek için şimdiden çok teşekkür ederiz.”

Konser biletleri satışa çıktı. İzmir ve Ankara konserlerinin biletleri Biletinial, İstanbul konserinin biletleri ise Passo üzerinden satın alınabiliyor.