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        Haberler Dünya Tekerlekli sandalyeli hırsız polislerden kaçtı! | Dış Haberler

        Tekerlekli sandelyeli hırsız polislerden kaçtı!

        İngiltere'de bir mağazada hırsızlık yapan tekerlekli sandanyeli şahıs, polislerden kaçtı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 22:07 Güncelleme: 28.01.2025 - 22:15
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        Tekerlekli sandalyeli hırsız polislerden kaçtı!
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        İngiltere'de tekerlekli sandalye kullanan bir şahıs, girdiği mağazada hırsızlık yaptıktan sonra polislere yakalanmamak için kaçmaya başladı.

        Polis arabası tarafından kovalanan şahsın, tekerlekli sandalyesi ile yaptığı manevralar dikkat çekerken polislerin arabadan inmemesi şaşırttı.

        Polisleri arkasından sürükleyen kadın sonunda yakayı ele verirken mağazadan çaldığı ürünler de geri alındı.

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