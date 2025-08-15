Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Tek belirtisi aniden beliren benler değil! Cilt kanserinin göz ardı edilen 5 belirtisi!

        Cilt kanseri, genellikle benlerdeki ani değişikliklerle kendini gösterdiği düşünülse de, pek çok kişi göz ardı edilen başka belirtileri fark etmiyor. Erken teşhis, tedavi sürecini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Uzmanlar, yalnızca benlere odaklanmanın yanıltıcı olabileceğini ve cildinizdeki küçük ama sürekli değişiklikleri dikkate almanız gerektiğini söylüyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2025 - 11:30 Güncelleme: 15.08.2025 - 11:30
        • 1

          Cilt kanseri vakalarının artmasıyla birlikte, sadece gözle görülen ben değişiklikleri değil, diğer sessiz sinyaller de büyük önem taşıyor. Kaşıntı, kabuklanma veya ciltteki farklılıklar gibi belirtiler ihmal edildiğinde tedavi şansı düşebiliyor. İşte uzmanların sıkça göz ardı edilen uyarı işaretleri...

        • 2

          KAŞINTI VE DOKUNDUĞUNUZDA HASSASİYET

          Cilt kanseri bazen uzun süre fark edilmeyen kaşıntı veya dokunulduğunda hassasiyetle kendini gösterebilir. Sık sık kaşınan veya hassas olan bir bölgeyi ihmal etmek, kanserin erken aşamalarını gözden kaçırmanıza neden olabilir. Özellikle belirli bir alanda sürekli kaşıntı varsa dermatoloğa başvurmak önemlidir.

        • 3

          CİLDE YAYILAN KIZARIKLIK VE DÜŞÜK RENK DEĞİŞİMİ

          Küçük, gözle fark edilmeyen kızarıklıklar veya ciltte hafif renk değişimleri de bir uyarı işareti olabilir. Bu belirtiler çoğunlukla güneş yanığı veya alerji ile karıştırılır. Ancak özellikle zamanla değişen veya yayılma eğilimi gösteren cilt bölgeleri dikkatle izlenmelidir.

        • 4

          KABUKLANMA VE DOKU DEĞİŞİMLERİ

          Cilt yüzeyinde oluşan kabuklanma, pürüzlenme veya pullanma da cilt kanserinin habercisi olabilir. Genellikle kronik kuru cilt veya egzama ile karıştırılsa da, iyileşmeyen veya sürekli tekrar eden kabuklanmalar doktora danışılması gereken durumlardır.

        • 5

          YARA İYİLEŞMESİNDE GECİKME

          Normal yaralar kısa sürede iyileşirken, cilt kanseri bazı bölgelerde iyileşmeyi geciktirebilir. Küçük kesik veya çizikler normalden uzun süre sonra kapanıyorsa bu bir uyarı işareti olabilir. Bu belirtileri göz ardı etmek tedavi şansını düşürebilir.

        • 6

          CİLDE GELEN VE SÜREKLİ OLAN AĞRI

          Bazı cilt kanseri türleri ağrısız başlasa da, ilerleyen dönemlerde ciltte sürekli veya ara ara ağrı hissi yaratabilir. Özellikle belirli bir bölgede sürekli rahatsızlık veren ağrılar dikkate alınmalıdır. Ağrı, kanserin derinleştiğine işaret edebilir.

          Kaynak: Health, Moffitt Cancer Center, Bali Internaional Hospital

          Fotoğraf kaynak: IStock

