'Tek Başına'nın, afişi ve teaserı yayınlandı

Aziz Alaca’nın yazıp yönettiği ve başrolünde İlhan Şen’in yer aldığı Tek Başına, bar müzisyeni Tamer’in, kendi bestelerini söyleyen saygın bir sanatçı olma yolculuğunu konu alan etkileyici bir film olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

REKLAM advertisement1 FİLMİN AFİŞİ VE İLK TEASERI YAYINLANDI 'Tek Başına' filminin merakla beklenen afişi ve ilk teaserı izleyicilerle buluştu. Sinemaseverler, filmle ilgili ilk ipuçlarını bu özel tanıtımlarda keşfetme fırsatı yakaladı.

REKLAM TAMER'İN SANAT YOLCULUĞU İZMİR'E UZANAN BİR HİKÂYEYE DÖNÜŞÜYOR Filmde, Ankara’da barlarda rock-cover çalan Tamer’in, eski rocker Engin’den ders almak için İzmir’e uzanan yolculuğu anlatılıyor.

Bu süreçte Tamer’in karşılaştığı karakterler arasında Roman darbukacı Tahir, Engin Yaman’ın özgür ruhlu kızı İpek, hippi ruhlu mekân işletmecisi Mickey, otel sahibi Mercan, bas gitarist ve yalnız anne Tuğba gibi renkli isimler yer alıyor.

DENEYİMLİ OYUNCU KADROSU VE GÜÇLÜ MÜZİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR Tek Başına filminde İlhan Şen’e, Ümit Beste Kargın, Renan Bilek, Yasemin Szawlowski, Barış Gönenen ve Nejat Yavaşoğulları gibi deneyimli isimler eşlik ediyor. Filmin müzikleri ise Salih Korkut Peker imzası taşıyor.

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