Merkez Bankası faiz toplantısı için geri sayım sürüyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararı, döviz, altın ve borsa yatırımcıları tarafından yakından takip edilecek. Morgan Stanley faizde bu yıl değişiklik beklemediğini belirtti. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte detaylar...