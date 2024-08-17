Merkez Bankası faiz toplantısı için bekleyiş sürüyor. Fatih Karahan başkanlığında bir araya gelecek kurul, Ağustos ayı faiz kararını kamuoyunun bilgisine sunacak. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur?" İşte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ağustos ayı faiz toplantısı tarihi...