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TBMM'de 28. yasama dönemi başlıyor! Meclis milletvekili yemin töreni ne zaman, saat kaçta?

TBMM'de 28. yasama dönemi başlıyor! Meclis milletvekili yemin töreni ne zaman?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), geçtiğimiz günlerde 28. dönem Milletvekili genel seçim kesin seçim sonuçlarını ilan etti. Yaşanan gelişmenin ardından TBMM'nin açılacağı ve Meclis'te milletvekillerinin yemin töreni için toplanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. 28. yasama döneminin ilk birleşiminde milletvekilleri yemin edecek. İşte 28. dönem yeni yasama yılı meclisin açılış tarihi ile milletvekillerinin yemin töreni hakkında tüm detaylar...

Giriş: 01.06.2023 - 18:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 28'inci Dönem yeni yasama yılı kapsamında ilk toplantısını yapıyor. 28. dönem Milletvekili kesin seçim sonuçların açıklanmasının ardından, milletvekilli yemin töreninin yapılacağı tarih kamuoyu tarafından araştırılmaya başlandı. Ant içme törenine katılamayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edebilecek. Peki, "Meclis milletvekili yemin töreni ne zaman, saat kaçta?" İşte 2023 TBMM 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı açılış tarihi..

  • MECLİS MİLLETVEKİLİ YEMİNİ NE ZAMAN?

    Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemi başlıyor. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen 28. dönem Milletvekilliği kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından TBMM açılış tarihi netlik kazandı. TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğüne göre, Yüksek Seçim Kurulunun milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız toplanacak. Buna göre meclis 2 Haziran Cuma günü saat 14.00’te açılacak. Meclis milletvekilliği yemin töreni ile yeni döneme başlayacak.

  • YEMİN TÖRENİ BAHÇELİ'NİN ANT İÇMESİYLE BAŞLAYACAK

    TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yemin edecek. Bahçeli'nin ardından illerin alfabetik sıralamasına göre milletvekilleri kürsüden ant içecek.

     

    Milletvekilleri, Anayasa'da yer alan "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim" şeklindeki yemini ederek görevlerine başlayacak.

     

  • Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edebilecek.

    Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

    Öte yandan Meclis'te milletvekillerinin kayıt işlemleri de devam edecek.

  • MECLİSTE MİLLETVEKİLİ YEMİNİ NASIL EDİLİR?

    Milletvekilleri, göreve başlarken şu şekilde ant içecek:

    "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

  • 14 Mayıs milletvekili seçimleri kesin sonuçları da Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplam yüzde 87,05 oranında seçimlere katılım sağlanırken AK Parti'nin 268, Yeniden Refah 5, MHP, 50, YSP 61, TİP 4, CHP 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığı belirlendi.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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