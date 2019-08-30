30 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin 1071'den bu yana kutlu, mukaddes ve muazzez davanın sancaktarı olduğunu ve arkasında kahramanlıklarla dolu şanlı bir tarih bıraktığını belirtti.
AA'nın haberine göre; Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferinin de bu "kutlu davanın" ve şerefli tarihin mihenk taşlarından birisi olduğunu belirten Şentop mesajında, "İstiklal Savaşı'nın en önemli aşamasını oluşturan Büyük Taarruz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat komuta ettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde, milletimiz ve ordumuz, adeta imkansızı başararak, başka milletlere emsal oluşturacak bir zafere imza atmıştır." ifadelerine yer verdi.
Büyük Zafer'in ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin inşasıyla milletin var olma mücadelesindeki kararlılığını bütün dünyaya ilan ederek abideleştirdiğini kaydeden Şentop, o günlerden bu güne Türkiye'nin gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel birikimiyle bölgesinin ve dünyanın umudu olduğunu bildirdi.
"Türkiye, istiklalini her türlü bedeli ödeyerek elde tutacağını ilan eden cesaretin adı olmuştur." ifadesini kullanan Şentop, şunları kaydetti:
"Dünyanın büyük dönüşümler yaşadığı şu zaman diliminde bize düşen, Büyük Türkiye davasının çalışkan, gayretli ve vatanperver birer neferi olarak üstün gayretlerle bu kutlu vatan için çalışmak ve ona layık şahsiyetler olabilmektir.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferin kazanılmasında emeği olan istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, Millî Mücadele'yi yürüten Birinci Meclis’in şerefli mensuplarını ve kahraman ordumuzun her bir ferdini rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."
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