TBMM Başkanı Şentop, İranlı nükleer bilimci Fahrizade suikastini değerlendirdi:

Şentop, sosyal medya hesabı "twitter"dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İranlı bir bilim insanının suikastle öldürülmesi bir terör faaliyetidir. Suikastı illegal örgütün yapmasıyla 'legal' örgütün veya devletin yapması işin mahiyetini değiştirmez; terör terördür, terör fiili işleyen teröristtir. Uluslararası alanda illegaliteye karşı çıkıyoruz."