AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gece 'Halka Sesleniş' konuşmasında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldığını bildirmişti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 5 maaşıyla katılacağını açıkladı.