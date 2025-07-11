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        Haberler Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye süreci hiçbir siyasi partinin tek başına meselesi değil

        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye süreci hiçbir siyasi partinin tek başına meselesi değil

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin hiçbir siyasi partinin tek başına meselesi olmadığını vurgulayarak, "Bu süreç Türkiye'nin meselesidir, başarılı olursa bütün Türkiye başarılı olmuş olacak" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 22:44 Güncelleme: 11.07.2025 - 22:44
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        "Süreç Türkiye'nin meselesidir"
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek’te Srebrenitsa Soykırımı Kurbanlarını Anma Müzesi’nin açılışına ve Srebrenitsa Soykırımı’nın 30’uncu yıl anma törenine katıldı.

        Kurtulmuş, törenin ardından gazetecileri açıklamalarda bulundu. ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini belirten Kurtulmuş, “Önce İmralı’nın açıklaması, ardından örgütün bu karara uyacağını duyurması ve sonrasında Meclis’te bir sürecin başlayacağı öngörülmüştü. Aynı zamanda, Meclis süreci başlamadan önce örgütün elindeki silahları teslim etmesi gerekiyordu. Bugün, tam planlandığı gibi Kuzey Irak’ta ilk adım atıldı” dedi. Bu sürecin devam eden bir süreç olduğunu ve daha fazla silahın bulunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, asıl önemli olanın silahların bir daha kullanılmamak üzere bırakılması ve terör örgütünün kendisini fiilen feshettiğini göstermesi olduğunu ifade etti.

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        Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulacak komisyonla ilgili çalışmaların neredeyse tamamlandığını aktaran Kurtulmuş, “İlk olarak partilerin grup başkanvekilleriyle ve başkanlarıyla görüştüm, ardından grup başkanvekilleriyle tekrar bir araya geldim. Daha sonra onlardan yazılı görüşlerini talep ettim. Geçen hafta itibarıyla bu görüşler bize ulaştı. Şimdi komisyonun adı, nasıl oluşturulacağı, kaç üyeden oluşacağı, çalışma ilkeleri ve hangi konulara öncelik vereceği belirlenerek yolumuza devam edeceğiz. Komisyonun temel görevi, Türkiye’de silahların bırakılması ve terör örgütünün feshedilmesi sürecini TBMM adına, millet iradesi adına takip etmektir. Bu süreçte bazı yasal düzenlemeler gerekirse, bunlar komisyonda hazırlanacak ve yasalaşmak üzere Meclis Genel Kurulu’na sunulacak” ifadelerini kullandı.

        Her şeyin iyi niyetle ilerlediğini vurgulayan Kurtulmuş, “Umarım bu süreçte iç ya da dış kötü niyetli çevrelerin provokasyonlarıyla karşılaşmayız. Türkiye’de terörü bitirmek isteyen herkesi bu sürece destek olmaya çağırıyorum. 100 yıllık cumhuriyetimizin 50 yılı terörle geçti. 40 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Terörle mücadelede, alternatif maliyetlerle birlikte, Türkiye’nin 2 trilyon doların üzerinde kaybı oldu. Artık Türkiye’nin ayaklarındaki bu prangaları kaldırıp atacağız” dedi.

        Tüm siyasi partileri ve fikir sahibi herkesi sürece katkıda bulunmaya davet eden Kurtulmuş, “Bu süreci iyi niyetle, samimi, açık ve şeffaf bir şekilde yürüteceğiz. Şunu net bir şekilde ifade edeyim: Bu süreç hiçbir partinin tek başına meselesi değildir. Bu, bütün Türkiye’nin meselesidir. Sürecin sonunda başarıya ulaşılırsa, bir ya da iki parti değil, tüm Türkiye kazanmış olacak. Herkesin bu bilinçle hareket etmesini, üniversitelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve fikir sahibi olanların bu sürece destek vermesini temenni ediyorum” diye konuştu.

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sürecin hassasiyetine dikkat çekerek, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Bu sürecin hassas olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, süreci baltalamak ya da zehirlemek isteyenlerin olabileceğine işaret ederek, şunları söyledi:

        “Ana hedefimiz nedir? Türkiye’de terörün bir daha canlanmamak üzere tarihe gömülmesidir. Ana hedefimiz nedir? Bu ülkede Türklerin, Kürtlerin, Alevilerin, Sünnilerin, 85 milyonun kardeşliğini, birliğini ve beraberliğini sağlamaktır. Kimse buna ‘olmasın’ diyemez. Olmasın denemeyeceğine göre, herkesin kollarını sıvaması, elini taşın altına koyması ve bu süreci hep birlikte yüz akıyla tamamlaması gerekiyor. Geçmiş dönemlerle kıyaslanmayacak şekilde, tüm kamu kurum ve kuruluşları sorumluluklarını büyük bir titizlikle yerine getiriyor. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı bu süreçte son derece hassas bir şekilde hareket ediyor. Ancak sonuçta kararların alınması ve sürecin siyasi olarak yürütülmesi siyasi iradenin görevidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu konuda milletin iradesinin tecelli ettiği yerdir. Orada bu konuları müzakere ederek, şeffaf bir şekilde sonuçlandırmak bizim görevimizdir.”

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Numan Kurtulmuş
        #Terörsüz Türkiye
        #haberler
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