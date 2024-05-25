TBMM Başkanı Kurtulmuş, Necip Fazılı andı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, paylaşımında, "Sultanu'ş Şuara üstad Necip Fazıl Kısakürek'i, vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Necip Fazıl, döneminin yıkıcı propagandalarına karşı, bilhassa genç kitlelere, kurtuluşun iman ve aksiyonda olduğunu anlatmıştır. Medeniyetimizin bu topraklarda tekrar yükselebilmesi için hayatının her anında, fikir ve eserleriyle bir mücadele içinde olmuştur. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Sultanu'ş Şuara üstad #NecipFazılKısakürek'i, vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.



Necip Fazıl, döneminin yıkıcı propagandalarına karşı, bilhassa genç kitlelere, kurtuluşun iman ve aksiyonda olduğunu anlatmıştır.



Medeniyetimizin bu topraklarda tekrar yükselebilmesi için… pic.twitter.com/WLvGNJseaX — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) May 25, 2024