HABERTURK.COM / AA

TBF, dün oynanan Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçını yöneten hakemlerin sezon sonuna kadar dinlendirileceğini açıkladı.

TBF'nin resmi internet sitesinden asbaşkan Kemal Dinçer imzasıyla yayınlanan açıklama şöyle:

"Sezon başından beri hakemlerimizin genel performansından son derece memnun olmakla birlikte, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın özellikle dördüncü çeyreğinde çalınan düdüklerle maçın sonuna tesir edilmesi, Merkez Hakem Kurulu’ndan Sorumlu Basketbol Federasyonu Asbaşkanı sıfatıyla herhangi bir şekilde art niyet olmadığından emin olmama karşın şahsımı üzmüştür.

Konuyu tüm teknik detayları ile ele alan Merkez Hakem Kurulu da benzer bir değerlendirmeyle, dün oynanan karşılaşmanın üç hakemini sezon sonuna kadar dinlendirme kararı almıştır.

Ülkemizi yurt dışında gurur duyduğumuz başarılarıyla temsil eden, ligimizdeki rekabetleriyle basketbolumuza büyük güç ve renk katan iki güzide kulübümüz, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko’nun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final eşleşmesindeki hem seyir hem de teknik anlamdaki basketbol kalitesinden büyük memnuniyet duyuyorum.

Hakemlerin değil sahadaki mücadelenin konuşulduğu bir play-off serisinin süreceğine inancım tamdır."

NELER OLMUŞTU?

Fenerbahçe Kulübü, Anadolu Efes ile yaptıkları Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 3. maçının sonucunun hakemler tarafından belirlendiğini ileri sürerek Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) açıklama beklediklerini açıklamıştı.

Kulüp, 97-91 kaybedilen müsabakada hakem hataları olduğunu iddia ederek, "Karşılaşma, maçın hakemleri Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz ve Serdar Ünal'ın ortaya koyduğu yönetimle 97-91 ev sahibi ekip lehine sonuçlandırıldı. Bu maçın sonucu ne teknik adamların taktikleri sonucunda ne de takımların sahada ortaya koyduğu mücadele ile belirlenmiştir. Bu maç Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından atanan bu 3 hakem tarafından rakibimiz Anadolu Efes'e armağan edilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamada ayrıca TBF'den hakem yönetimiyle ilgili açıklama beklendiği aktarılarak şunlar kaydedilmişti:

"Anadolu Efes'in maç boyunca 32 serbest atış kullanmasına izin verilirken, bu sayı takımımız için yalnızca 12 olarak kalmış; üstelik maçın karar anlarında takımımız aleyhine çalınan ve çalınmayan çok kritik fauller maçın kazananını belirlemiştir. Bu maçta, ilgili hakemlerin ortaya koyduğu tavrın sebebini, motivasyonlarının kaynağını ve yaşanan rezilliğin açıklamasını Türkiye Basketbol Federasyonundan ivedilikle bekliyoruz. Bugün yaşanan son örnek olan basketbol maçından hareketle Türk sporunda branş fark etmeksizin görevi ve sorumluluğu olan herkes şunu bilmelidir ki; Türk sporunda hemen her branşta yaptığı maddi manevi yatırımlar, eşsiz fedakarlık, tarifsiz emekle; marka değerini, rekabeti ve reytingi ayakta tutan kulüplerin başında gelen Fenerbahçe'nin sahalarda ve salonlarda göz göre göre, açık açık haksızlığa uğratılmasına dur demenin zamanı gelmiştir. Oynanacak maçları, ortaya konan mücadeleyi, verilen emekleri hakkıyla yönetmeyecek, sonuçları hakemlerinizle belirleyecekseniz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tavrımız ve cevabımız en sert şekilde olacaktır."

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