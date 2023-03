TBESF'nin ana sponsoru Vestel oldu

"Voleybola 7 yıldır ana sponsoruz. Türkiye Jimnastik Federasyonunun ana sponsoruyuz. Trabzonspor'a sponsorluğumuz var. Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'na sponsorluğumuz var. Biz voleybolda 2 yıllık anlaştık ama 7 yıl oldu. Büyütme gayretindeyiz. Sosyal sorumluluğu ve her iki tarafın marka değerini artırmak istiyoruz. İlk anlaşmamız burada 2 yıllık ama amacımız bunu uzatmak. Anlaşmamız doğrultusunda maddi katkının yanı sıra protez desteklerimiz de olacak. Sporcularımızın spesifik malzemelere ihtiyacı oluyor. Bu konuda da

yardımcı olma niyetindeyiz."

''ERGEZEN: EN ÇOK MADALYA KAZANAN FEDERASYONUZ''

Toplantıda konuşan TBESF Başkanı Muaz Ergezen, deprem bölgesinde ampute olan vatandaşlarla ilgili ilk günden bu yana çalışma içinde olduklarını belirtti.

1999 yılında yaşanan depremde aynı durumları yaşayan ve şu anda federasyon bünyesinde spor yapan isimlerin bulunduğunu belirten Ergezen, "Asıl güç fiziki kapasiteden değil, asla boyun eğmeyen iradeden gelir. Bizler sahada irademizle, sevdamızla çabalıyoruz. Vestel gibi ülkemizin gurur kaynağı markalarla birlik olunca, sahaya daha gururla, aşkla çıkıyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlayacağımız günlerde ampute futbolda dünya şampiyonu olduk. Biz en çok madalya kazanan federasyonuyuz. Aldığımız kupa ve madalyaları her zaman aziz milletimize armağan ettik. Her sıkıntımız ve derdimizde Cumhurbaşkanı'mız bize bütün kapıları açtı. Her konuda destek olan Gençlik ve Spor Bakanı'mıza da müteşekkiriz." diye konuştu.

Ciddi bir sponsorluk aldıklarını, Vestel'in kendilerine verdiği manevi desteğin ise çok daha büyük olduğunu kaydeden Ergezen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sağlam insanların spor yapması için bir ayakkabı ve bir eşofman yetiyor. Ama bedensel engelli bir kardeşimizin spor yapabilmesi için uygun vasıta ve araç gerece ihtiyacı var. Kaldırımlar, salon uygun değilse mutlaka bir yardımcıya ihtiyacı var. Aynı şekilde eve dönmeye ihtiyacı var. Her sporcumuzun kendisine mahsus araç ve gereçleri var. Daha fazla insanımızın, iş dünyamızın bizimle temasta olmasını diliyoruz. Bizler tüm insanlığa örnek oluyoruz. Hayattaki bazı eksikliklere rağmen yıkılmamış insanlarız biz. Bu birliktelikler bizim açımızdan bu tarafıyla daha büyük destek oluyor."

Açıklamaların ardından fotoğraf çekimiyle basın toplantısı tamamlandı.