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TBB: Emeklilere promosyon konusunda bir çalışmamız yok

Türkiye Bankalar Birliği emeklilere promosyon konusunda ilgili kurumlarla herhangi bir görüşme yapmadığını açıkladı

14.02.2020 - 11:43 | Güncelleme:
emekli maaşı
DHA

Türkiye Bankalar Birliği (TBB),emeklilere promosyon ödemelerine ilişkin görüşmeler yapmadığını açıkladı.

TBB'den yapılan, "Emeklilere promosyon ödemesi görüşmeleri hakkında" başlıklı açıklamada şöyle denildi:

"Emeklilere ödenecek promosyon rakamının belirlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların Türkiye Bankalar Birliği ile görüşmeler yaptığına ilişkin basın kuruşlarınca haberler yapıldığı görülmektedir. Türkiye Bankalar Birliği´nin bu konuda herhangi bir çalışması veya görüşmesi bulunmamaktadır."

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