Tayvan hükûmeti, yerli Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi

Taiwan News'in haberine göre, Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shih-chung, yerli Covid-19 aşısının acil kullanımına onay verildiğini duyurdu.

İlaç şirketinin, aşının seri üretimine başlayacağı ve ilk dozların ağustos ayı itibarıyla teslim edileceği bildirildi.

Medigen Vaccine Biologics Başkan Yardımcısı Lee Szu-Hsien, şirket ile Tayvan Hastalığı Önleme Merkezleri arasında, aşıların miktarına ve teslimatına ilişkin anlaşma imzalandığını açıkladı.

Aşının, 20 yaş üstü yetişkinlere, 28 gün arayla iki doz şeklinde uygulanacağı kaydedildi.