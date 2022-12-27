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Tayvan'da zorunlu askerlik süresi uzatıldı

Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-Wen ülkede tüm erkekler için zorunlu askerlik süresinin 4 aydan 1 yıla çıkarıldığını açıkladı. Karar 2024'te yürürlüğe girecek.

Giriş: 27.12.2022 - 12:52 | Güncelleme: ABONE OL

Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-Wen ülkede tüm erkekler için zorunlu askerlik süresinin 4 aydan 1 yıla çıkarıldığını açıkladı. Karar 2024'te yürürlüğe girecek.

Çin’in artan askeri baskısı karşısında adada, savaş eğitimi ve sivil savunma dahil yeni önlemler alınıyor.

Zorunlu askerlik süresince atış talimi yapılacak ve ABD ordusunun da kullandığı savaş eğitimleri verilecek.

Askerler, Stinger uçaksavar füzeleri ve tanksavar füzeleri de dahil daha güçlü silahların kullanabilmeleri için eğitilecek.

Cumhurbaşkanı Tsai Ing-Wen, "Yeterince güçlü olduğu sürece Tayvan tüm dünyada demokrasinin ve özgürlüğün sembolü olacak. Savaş alanına dönüşmeyecek" dedi.

Zorunlu askerlik süresinin uzatılmsı kararını çok zor aldıklarını vurgulayan Tsai Ing-Wen, "Barış istiyoruz ancak kendimizi savunabilmeliyiz" diye konuştu.

Tsai, mevcut askeri sistemin, özellikle adaya hemen saldırı düzenlemesi halinde, Çin'le başa çıkmak için yetersiz olduğunu söyledi.

Çin Pazar günü Tayvan çevresindeki denizlerde ve hava sahasında, büyük bir askeri tatbikata başlamıştı.

Tayvan Savunma Bakanlığı, tatbikata 71 uçağın ve yedi savaş gemisinin dahil olduğunu, silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) kullanıldığını açıklamıştı.

Ayrıca 43 Çin savaş uçağının, Tayvan Boğazı'nın iki ülke arasında fiili sınır sayılan orta hattını geçtiği duyurulmuştu.

Çin ise tatbikatın ABD'nin Tayvan'a son askeri yardımına yanıt olarak yapıldığını açıklamıştı.

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