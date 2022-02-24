Tayvan: Çin uçakları hava sahamıza girdi

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Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait 9 uçağın hava savunma bölgelerine girdiğini söyledi.

Bakanlık, Çin'e ait J-16 avcı uçağı ve bir Y-8 uçaklarının olaya dahil olduğunu, uçakların Tayvan kontrolündeki Pratas Adaları'nın kuzeydoğusuna geçtiğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatının olduğu günde yaşanan bu gelişme endişeleri artırdı.

ÇİN DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ "TAYVAN, UKRAYNA GİBİ DEĞİLDİR. DAİMA ÇİN'İN PARÇASI OLMUŞTUR" DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, Tayvanlı yetkililerin, Ukrayna sorununu, Çin ile ihtilaflı Tayvan'ın durumuna benzettiği, ana karanın güç kullanarak Ada'yı işgal etmesini önlemek için uluslararası toplumun silah tedarik etmesi gerektiğine dair açıklamalarına yönelik soruya yanıt vermişti.

Ukrayna sorununun gündeme gelmesinden itibaren bazı kişilerin, Tayvan'ı gündeme getirdiğini fakat bunun tarihi bilgi eksikliğinden kaynaklandığını savunan Hua, "Tayvan, elbette ki Ukrayna değildir. Tayvan, daima Çin'in ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu inkar edilmez bir tarihi ve hukuki gerçektir. Tek Çin ilkesi uluslararası ilişkilerde evrensel kabul edilen normdur." ifadesini kullanmıştı. Hua, Tayvanlı yetkililerin, Ukrayna sorununu kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışmasının akıllıca olmadığını belirterek, "Tayvan bölgesinde barış, Boğaz'ın iki yasası arasındaki barışçı ilişkileri geliştirerek sağlanabilir, yabancı güçlere silah satışı ve askeri destek için yalakalık yaparak değil. 'Tayvan'ın bağımsızlığı' sonuca ulaşmayacak bir girişimdir. Kimse böyle bir yanılsamaya kapılarak bu konuda hesap hatası yapmamalıdır." diye konuşmuştu.