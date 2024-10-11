MİLYONLARCA DOLAR DAĞITTI

Taylor Swift, daha önce de cömert bağışlarıyla gündeme gelmişti. Aralık 2023'te Tennessee'yi yıkıp geçen fırtınaların ardından afet yardımlarına 1 milyon dolar bağışlamış, Şubat 2024'te Kansas City Chiefs'in Super Bowl geçit töreni sırasında öldürülen 44 yaşındaki bir kadının ailesine sessizce 100 bin dolar vermişti.

Taylor Swift, Edinburgh Food Project'ten Arizona Food Bank Network'e, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde yerel aşevlerini desteklemesiyle gündem olmuştu.

People Dergisi, Taylor Swift'in ekibinde yer alan dansçılar, makinistler, ses teknisyenleri, yemek servisi yapanlar ve diğer çalışanlar için 55 milyon doların üzerinde ikramiye dağıttığını aktarmıştı.

Taylor Swift'in diğer bağışları şöyle;

2008

• Iowa'daki su taşkınları için; 100 bin dolar

2009

• Çeşitli okullara; 250 bin dolar

• Reading Halk Kütüphanesi'ne; 6 bin kitap

• Nashville Halk Kütüphanesi'ne; 14 bin kitap

2010

•Tennessee su taşkınları için; 500 bin dolar

• Nashville'daki Hendersonville Lisesi'ne konferans salonlarını yenilemeleri için; 75 bin dolar

2011

• St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'ne; 25 bin dolar

• Hortum mağdurlarına için; 750 bin dolar

2012

• Nashville'daki Country Music Hall of Fame and Museum'ın inşa edeceği yeni eğitim merkezi için; 4 milyon dolar

• 6 üniversiteye; 60 bin dolar

2014

• V Foundation for Cancer Researhc'e; 100 bin dolar

• Philadelphia Çocuk Hastanesi'ne; 50 bin dolar

2015

• New York’taki okullara; 25 bin kitap

• New York Eğitim Dairesi'ne; 50 bin dolar

2016

• Louisiana su taşkınları için; 1 milyon dolar

• Dolly Parton Yangın Fonu’na; 100 bin dolar

2018

• Time's Up hareketine; 100 bin dolar

2019

• Tennessee Equality Project’e; 113 bin dolar