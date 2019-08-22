Alaçatı'ya varan aile şok oldu

22 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ailesiyle güzel bir tatilin hayallerini kuruyordu. Otele vardığında ise hayatının şokunu yaşadı. İstanbul'da yaşayan bir aile yaz tatili planı yaptı. Ailenin babası, internetteki arama motoruna İzmir Alaçatı'daki bir otelin ismini girdi. Çıkan sitedeki telefonu arayıp rezervasyon yaptırmak istedi. Telefondaki sözde otel çalışanı, 4 bin 400 liralık ön ödeme istedi. 30 Temmuz günü parayı hesaba gönderen adam 31 Temmuz günü de ailesiyle beraber yola çıktı.
ALAÇATI’YA VARAN AİLE ŞOKE OLDU
Alaçatı'daki otele varan aile neye uğradığını şaşırdı. Çünkü, kayıtlara göre otel sisteminde yaptıkları rezervasyon görünmüyordu. Gerçek sonradan ortaya çıktı. Dolandırıcılar otelin web sitesinin birebir aynısı olan sahte bir site kurmuş,
talihsiz adam da o siteye girince dolandırıcıların ağına düşmüştü.
KİLOMETRELERCE YOLU GERİ DÖNDÜ
Dolandırılan mağdur aile tatil sezonundaki yoğunluktan başka otellerde de yer bulamadı. 4 kişilik aile 590 kilometre yol gitti ama başka otelde bulamayınca bir o kadar yolu geri döndü.
SOLUĞU ADLİYEDE ALDILAR
Dolandırılan ve toplam bin 180 kilometre yol giden aile, soluğu adliyede aldı ve sahte siteyi kurduğu iddia edilen Antalya'daki bir firma ve yetkilisinden şikayetçi oldu. Şimdi soruşturmanın sonucu bekleniyor.
SAHTE İNTERNET SİTESİ YANILTTI
Konuyla ilgili HABERTÜRK’e konuşan ailenin avukatı Berna Sulu yaşananları anlattı. Teknolojinin ilerlemesiyle mağduriyetlerin de yaşandığını söyleyen avukat Sulu, bu olaydaki sahte internet sitesinin yanıltıcılığının çok yüksek olduğunu belirtti. Ve olayı anlattı; “Müvekkil internet sitesindeki numarayı aradığında kendisine bir iban numarası veriliyor. Kendisini bir otel personeli, resepsiyonda çalışan olarak tanıtan Can isimli şahısla görüşüyor. Ön ödeme yapıldığı taktirde bir rezervasyon gerçekleşeceği söyleniyor. Parayı yatırıyor ve otele gittiğinde şoke oluyor. Otel çalışanları rezervasyonun olmadığını söyleyince dekontu gösteriyor ancak kendilerinin hesabına yapılmadığını söylüyorlar”
BAŞKA OTEL DE BULAMADILAR
Para yatırılan numaranın arandığında kimseye ulaşılamadığını kaydeden avukat Berna Sulu, “Web sitesi de kapatılıyor bi anda ve dolandırıldıklarını öğreniyorlar. Otel bulamıyorlar, ağustos ayı. Çeşme’de de çocuklarla gidilecek otellerin azlığından ötürü küçük çocukları da olduğundan dolayı tatil yapamıyorlar” diyerek mağduriyeti anlattı.
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