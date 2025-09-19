'Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler' Ankara'da

İş Sanat, başkentteki sanatseverleri tablolar eşliğinde bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor: “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisi 16 Eylül’de Ankara Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı. İstanbul’da 70 bin ziyaretçiye ulaşan sergide verimli topraklardan, bereketli denizlerden, cömert doğadan ve paylaşılan sofralardan ilham alan eserler yer alıyor.

Sergi altı tematik bölüme ayrılıyor: Tarla, bağ ve bahçelerdeki rengârenk ekinlerin eşsiz düzeninin yansıtıldığı “Cömert Doğa”; meyveler, çiçekler ve sebzelerle bezeli natürmortların olduğu “Doğa Tadında Renklerle”; cıvıl cıvıl pazar yerlerinin ve sokak satıcılarının izlendiği “Ürünler Sunulurken”; balıkların ve balıkçıların başrolde olduğu “Denizden Çıkan Nimet”; yemek hazırlıkları ve mutfak temalı eserlerle “Yemek İçin Emek”; kahvehaneler, gazinolar ve lokantaları konu edinen eserleriyle “Cânân ki Degüstasyon’a Gelmez”...

Sergini küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu, “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler”in ortaya çıkışında Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’nun geniş yelpazesinin belirleyici rol oynadığını vurgulayarak, serginin Ankara’daki sanatseverler tarafından yoğun ilgisiyle karşılanacağına inandıklarını ifade ediyor. İrepoğlu, “Bu sergide yemeğin sanat yoluyla görselleşen ve değerlenen çok renkli hikâyesi yer alıyor; her şey Türk Resim Sanatının önemli temsilcilerinin hayranlık uyandırıcı eserlerinde canlanıyor,” diye ekliyor.

Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi bünyesinde yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’ni pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilirsiniz.