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        Haberler Gündem Taşerona kadro son durum haberleri: 90 bin taşeron işçiye kadro gelecek mi, ne zaman verilecek?

        Taşerona kadroda son durum: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, kimleri kapsıyor?

        Taşerona kadro son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadroda çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığını açıklamıştı. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu kapsamda gözler "Taşerona kadro ne zaman verilecek? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor?" sorularına çevrildi. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 11:13 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:13
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        • 1

          Taşerona kadro son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Genel Seçimler öncesinde çalışmalarının büyük bir çoğunluğunun tamamlandığı taşerona kadro düzenlemesinin artık Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. İşte, kamuda 90 bin taşeron işçiye kadro düzenlemesinde son durum...

        • 2

          90 BİN TAŞERONA KADRO SON DURUM

          Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.

          Meclis gündeminde 2. torba yasanın ve beraberinde taşerona kadronun da yer alacağı tahmin ediliyor.

        • 3

          "ÇALIŞMANIN BÜYÜK KISMINI TAMAMLADIK"

          Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro çalışmasına ilişkin olarak "Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerini kullanmıştı.

        • 4

          GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO YASALAŞTI!

          En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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