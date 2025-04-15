Tartıştığı sürücüye saldırdı

İHA'nın haberine göre; olay, geçtiğimiz günlerde Hasdal-Kemerburgaz yolu TEM Otoyolu bağlantısı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sürücülerden biri araçtan inerek diğer sürücüye otomobilin camından yumrukla saldırdı.

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Tartıştığı araç sürücüsüne saldıran şahıs, daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın aracından inerek arkasında bulunan aracın şoförüne yumruk attığı, bir kişinin ise olayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.