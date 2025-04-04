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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tartıştığı saldırganı bacağından vurdu! Kadına yönelik şiddete bekçi müdahale etti! | Son haberler | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Tartıştığı saldırganı bacağından vurdu! Kadına yönelik şiddete bekçi müdahale etti

        İstanbul Beyoğlu'nda bir kadının darp edildiğini gören ve izinli olan bekçi tartıştığı şüpheliyi bacağından silahla vurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 13:45 Güncelleme: 04.04.2025 - 13:45
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        Kadına yönelik şiddete bekçi müdahale etti
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        Beyoğlu'nda izinli gününde olan bekçi sokak ortasında kadının darp edildiğini görünce şüpheliyle tartışıp silahla bacağından vurdu.

        DHA'nın haberine göre yaşanan tartışma ve bekçinin şüpheliyi silahla vurması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 01 Nisan günü saat 01.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Bahçelievler’de görev yapan bekçi Yunus S. izinli olduğu sırada sokakta yanındaki kadını darp ettiğini gördüğü Türkmenistan Uyruklu Bayram Mehrimanov ile tartışmaya başladı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Tartışma kısa sürede büyüdü kavgaya dönüştü. Bu sırada belinden beylik tabancasını çeken bekçi Yunus S. Bayram Mehrimanov’u bacağından vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri bacağından yaralanan Mehrimanov’u olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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