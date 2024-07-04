Tartıştığı dayısı kurşun yağdırdı!
Erzurum'da kan donduran bir cinayet işlendi. Kentte bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü
Giriş: 04.07.2024 - 15:59 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:36
Erzurum'un İspir ilçesinde bir kişi, kavga ettiği yeğenini silahla öldürdü.
AA'da yer alan habere göre ilçede dayı N.S. ile yeğeni A.G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI
N.S'nin silahla vurduğu A.G, kaldırıldığı İspir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan N.S, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Fotoğraf: İHA
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