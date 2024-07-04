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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tartıştığı dayısı kurşun yağdırdı! | Son dakika haberleri

        Tartıştığı dayısı kurşun yağdırdı!

        Erzurum'da kan donduran bir cinayet işlendi. Kentte bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:59 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:36
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        Tartıştığı dayısı kurşun yağdırdı!
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        Erzurum'un İspir ilçesinde bir kişi, kavga ettiği yeğenini silahla öldürdü.

        AA'da yer alan habere göre ilçede dayı N.S. ile yeğeni A.G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

        N.S'nin silahla vurduğu A.G, kaldırıldığı İspir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Olayın ardından kaçan N.S, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Fotoğraf: İHA

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        #haberler
        #Erzurum
        #Son dakika haberler
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