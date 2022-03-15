Afyonkarahisar’da halı yıkama dükkanında tartıştığı alkollü kişiyi 3 bıçak darbesi ile öldüren ve daha sonra kaçan şahıs, polis ekiplerinin başarılı takibi ile olaydan yaklaşık 4 saat sonra yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz gece kent merkezi Ataköy Mahallesi’ndeki oto yıkıma dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yasin V., önceki gece geç saatlerde arkadaşı Halil İ.D.’yi arayarak Salar beldesinden kendisini araçla alıp eve bırakmasını istedi. Halil İ.D. de yanında Coşkun D. ve alkollü olduğu öne sürülen Mehmet Ç. ile birlikte Yasin V.’yi aldı. Seyahat esnasında Yasin V. ile Mehmet Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandı. Tarafların bir birbirleri ile küfürleştiği olay diğer arkadaşlarının araya girmesi ile son buldu. Daha sonra yıkama dükkanına gelen şahıslardan Yasin V. ile Mehmet Ç., konuşma için dükkan dışına çıktı. Taraflar arasında çıkan tartışmada Yasin V., Mehmet Ç.’yi sol omuz, sol sırt ve sol kol bölgesinden bıçaklayarak kaçtı.
BIÇAKLANAN KİŞİ BİR KAÇ SAAT HAYATA TUTUNABİLDİ
Olayın ardından diğer arkadaşlarının haber vermesi ile bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ambulansı ile Mehmet Ç., Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Mehmet Ç., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri katil zanlısı Yasin V.’nin peşine düştü. Ekipler yaptıkları başarılı takiple Yasin V.’yi olaydan yaklaşık 4 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet zanlısı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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