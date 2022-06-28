Tartışmada bıçakla öldürüldü

İHA

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tartışmada bıçaklanan genç, hastanede hayatını kaybetti.

İlçe merkezinde yaşanan olayda, A.Ö. (21) ile H.Ş. (19) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö., cebindeki bıçakla H.Ş.'yi yaraladı. H.Ş. daha sonra olay yerinden kaçtı.

GENÇ, HASTANEDE KURTARILAMADI

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.Ş., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan A.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.