DHA

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu, ekonomik zorlukla baş etmeye çalışıyor. Borç nedeniyle elektrikleri kesilen kulübün başkanı Cem Kavalcı, destek gelmezse kulübün kapanma aşamasına geleceğini söyledi. Kavalcı, "Tarsus'ta destek sözü veren siyasiler ve idareciler sözlerini tutmadı. Borcumuz net 25 milyon TL. Tek kuruş paramız yok. Belki bu hafta sonu Menemen maçında sahaya çıkarmayacağız. Genç oyuncular bile kadro çıkarmaya yetmiyor, sahaya çıkacak oyuncu kalmadı. Sahaya çıkamayabiliriz" dedi.

Kavalcı, son çare olarak Ankara'ya giderek kulübün anahtarını Anıtkabir'e bırakacaklarını söyledi.

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