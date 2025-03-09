Olay, ilçedeki Çotlu köyünde meydana geldi.

Fikri Nayan, iddiaya göre, tarla sürdüğü sırada çapa makinesine kapılarak ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Nayan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

REKLAM advertisement1

Fikri Nayan’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.