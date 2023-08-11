Tarkan'dan eşiyle aşk pozu! Sevenlerinden beğeni yağdı!
Türkiye'nin Mega Star'ı Tarkan, sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutladı. Romantik bir paylaşım yapan Tarkan'a sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Tarkan ve eşinin aşk dolu fotoğrafı...
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Tarkan ile Pınar Tevetoğlu, 29 Nisan 2016’da nikah masasına oturmuş, ünlü çift 2018 yılında da kızları Liya’yı kucağına almıştı. Tarkan sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
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Son olarak 14 Mayıs seçimlerinde sandıkta görüntülenen Pınar Tevetoğlu, o dönem hamilelikle ilgili gündem olmuş yaptığı açıklama ile hamile olmadığını söylemişti.
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Mega Star Tarkan eşinin doğum gününü "Aşk doğacak yarın… Love you very much Pina" notuyla aşk dolu bir fotoğraflarını yayınlayarak kutladı. Ünlü isme binlerce beğeni ve yorum geldi.
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Tarkan'ın gönderisinin altına: "Büyük aşk", "Tarkan tam bir aile babası", "Mutluluğunuz daim olsun", "Ayy ne tatlı ya, duygulandım ben", "Aile saadetiniz hiç bozulmasın" gibi yorumlar geldi.
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İşte Tarkan'ın son paylaşımı...
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