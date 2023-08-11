Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin Tarkan'dan eşiyle aşk pozu! Sevenlerinden beğeni yağdı!

        Tarkan'dan eşiyle aşk pozu! Sevenlerinden beğeni yağdı!

        Türkiye'nin Mega Star'ı Tarkan, sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutladı. Romantik bir paylaşım yapan Tarkan'a sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Tarkan ve eşinin aşk dolu fotoğrafı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tarkan ile Pınar Tevetoğlu, 29 Nisan 2016’da nikah masasına oturmuş, ünlü çift 2018 yılında da kızları Liya’yı kucağına almıştı. Tarkan sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

        • 2

          Son olarak 14 Mayıs seçimlerinde sandıkta görüntülenen Pınar Tevetoğlu, o dönem hamilelikle ilgili gündem olmuş yaptığı açıklama ile hamile olmadığını söylemişti.

        • 3

          Mega Star Tarkan eşinin doğum gününü "Aşk doğacak yarın… Love you very much Pina" notuyla aşk dolu bir fotoğraflarını yayınlayarak kutladı. Ünlü isme binlerce beğeni ve yorum geldi.

        • 4

          Tarkan'ın gönderisinin altına: "Büyük aşk", "Tarkan tam bir aile babası", "Mutluluğunuz daim olsun", "Ayy ne tatlı ya, duygulandım ben", "Aile saadetiniz hiç bozulmasın" gibi yorumlar geldi.

        • 5

          İşte Tarkan'ın son paylaşımı...

        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        Kartlı harcamalarda ortalama ödeme tutarı enflasyonu ikiye katladı
        Kartlı harcamalarda ortalama ödeme tutarı enflasyonu ikiye katladı
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        Habertürk Anasayfa