Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri büyüttüğü kukumav kuşlarına isim arıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince büyütülen iki kukumav kuşuna isim aranıyor
Giriş: 29.07.2024 - 10:10 Güncelleme: 29.07.2024 - 10:11
Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince büyütülen iki kukumav kuşuna isim arandığını duyurdu.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ekiplerimiz tarafından büyütülen, ülkemizin en küçük ve sevimli baykuş türlerinden olan kukumav kuşlarımızın ismi sizce ne olsun?” ifadelerine yer verildi.
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