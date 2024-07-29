Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri büyüttüğü kukumav kuşlarına isim arıyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince büyütülen iki kukumav kuşuna isim arandığını duyurdu.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ekiplerimiz tarafından büyütülen, ülkemizin en küçük ve sevimli baykuş türlerinden olan kukumav kuşlarımızın ismi sizce ne olsun?” ifadelerine yer verildi.