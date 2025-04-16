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        Haberler Bilgi Gündem Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvuruları başladı mı, son durum nedir, kadrolar açıklandı mı?

        Tarım ve Orman Bakanlığı'na 8 bin 500 personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarıyla gündeme gelen 8 bin 500 personel alımı, kamuoyu tarafından araştırılıyor. Özellikle orman yangınlarıyla daha etkin mücadele edebilmek adına güçlendirilecek kadroya dair başvuru süreciyle ilgili detayların netleşmesini bekleyen adaylar, tarih ve şartlara ilişkin resmi duyuruları yakından takip ediyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte sürece dair güncel gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 16:32 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:32
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        • 1

          Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılacak 8 bin 500 kişilik istihdam kapsamında son gelişmeler merak ediliyor. Bakan İbrahim Yumaklı tarafından açıklanan istihdam müjdesinde üç farklı kadroda gerçekleştirilecek alımların, özellikle orman yangınlarıyla mücadele kapasitesini artırmak amacıyla yapıldığı belirtildi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımında son durum nedir?

        • 2

          TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIYOR

          Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4'üncü Tarım Orman Şurası kapsamında düzenlenen, "İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar Atölyesi" programına katıldı.

          Bakan Yumaklı, orman yangınlarına karşı daha güçlü bir savunma hattı oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek,"Arazöz sayısı 3 kat artışla 1766'ya, iş makinesi 6 kat artışla 831'e çıktı. Yine 2 bin 742 ilk müdahale aracı bulunuyor. Toplamda 14 insansız hava aracıyla birlikte Avrupa'da ilk, dünyada da ikinci ülkeyiz. 184'ü akıllı olmak üzere, 776 kuleden 7 gün 24 saat ormanlarımızı gözlüyoruz. 4 bin 796 yangın havuzu, 25 bin orman kahramanı ve yaklaşık 127 bin de gönüllümüz var. Dolayısıyla 'Yeşil Vatan'ı koruma anlamında daha güçlü bir savunma hattı oluşturmak, çok hızlı ve yıkıcı gelen iklim değişikliğinin orman yangınlarıyla mücadele kısmında daha etkili olabilmek adına buradan da bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız." dedi.

        • 3

          TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

          Bakan Yumaklı, 8 bin 500 personel alımı için başvuruların ne zaman başlayacağını açıklamadı. Konu ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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