Tarım Kredi Marketlerde ekim ayı fırsatları raflarda!
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, ekim ayına özel kampanyasını duyurdu. 14-20 ekim kataloğunda yer alan indirimli ürünler arasında temel gıdadan temizlik malzemelerine kadar birçok ihtiyaç ürünü tüketicilerle buluşuyor. İşte Tarım Kredi Market 20 Ekim'e kadar geçerli indirimli ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş: 14.10.2025 - 20:03 Güncelleme: 14.10.2025 - 20:03
- 1
Ekim ayının ortalarında alışveriş yapmayı planlayanlar için Tarım Kredi Marketleri kataloğu gündeme geldi. 20 Ekim'e kadar geçerli olacak kampanyada, mutfak ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor. İşte Tarım Kredi Market yeni aya özel güncel indirimli ürünler listesi...
- 2
- 3
-
- 4
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ