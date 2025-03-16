Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesi: Tarım Kredi Kooperatifi Market kataloğu 11-17 Mart 2025

Tarım Kredi Kooperatif Market 11- 17 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olan yeni indirim kataloğunu alışverişseverler ile paylaştı. Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde yapılan fiyat indirimiyle dikkat çeken market, 17 Mart 2025'e kadar fiyatlarını sabitleyerek alışveriş imkanı sunuyor. Peki, Tarım Kredi Marketlerde mart ayına özel hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Market aktüel kataloğu indirimleri